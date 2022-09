Veja programação da Novena Solene de Nossa Senhora Aparecida

Da Redação

Programação segue até dia 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida

De 3 a 12 de outubro tem Novena Solene de Nossa Senhora Aparecida, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Apucarana. A celebração tem como tema 'Com Maria caminhamos juntos para construir uma igreja missionária' e como lema 'Fazer tudo o que Ele vos disser'.

No primeiro dia, às 19h30, tem bênção aos líderes de movimentos pastorais, serviços, diaconias e benção de capelinhas, com o padre Leandro Manoel de Souza.

No dia 4 de outubro, às 19h30, tem bênção dos trabalhadores e desempregados, com o padre Anderson Candido Bento. No dia seguinte, dia 5 de outubro, às 19h30, tem bênção do sal, da água e de objetos, com o padre Rafael Rabelo.

No dia 6 de outubro, às 19h30, tem bênção das velas, com o padre Alessandro Ladeira. No dia 7 de outubro, às 19h30, tem bênção aos idosos, enfermos e medicamentos, com o padre Laércio José da Lara. Já no dia 8 de outubro, às 19 horas, tem bênção aos estudantes, profissionais da educação e catequistas, com o padre Domingos Lázaro Cazarin. No domingo, dia 9, às 19 horas, tem bênção das famílias, com o padre Valdemir Prandi.

No dia 10 de outubro, às 19h30, tem bênção das gestantes e mulheres que aguardam a graça das maternidade, com o padre Rodolfo Juchem. No dia 11 de outubro, às 19h30, tem bênção das chaves de casa, de empresas e veículos, com o padre Domingos Sávio Lazarin.

No último dia de novena, dia 12 de outubro, tem Santa Missa, às 7h30, na Igreja Matriz; às 9 horas, tem Santa Missa, no Parque Santo Expedito; e às 12, 15 e 17 horas, tem Santa Missa na Igreja Matriz.

