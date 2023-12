Veja os sepultamentos que ocorrem neste domingo (3) em Apucarana

Apucarana, no Norte do Paraná, tem dois sepultamentos previstos para este domingo (3). As informações são do site oficial da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Confira abaixo:

João Luiz de Souza, 79 anos. O velório ocorre na Capela Central e o sepultamento será neste domingo (3), às 9 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Sofia Balan Machado, 83 anos. O velório ocorre na Capela Central e o sepultamento será neste domingo (3), às 17 horas, no Cemitério da Saudade.



