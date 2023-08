Veja os sepultamentos que acontecem nesta sexta-feira (18) na região

Siga o TNOnline no Google News

Confira os sepultamentos que acontecem nesta sexta-feira (18), na região, localizados ao norte do Paraná. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).



Orlando Alves da Silva, 79 anos. O corpo foi encaminhado para o Crematórium de Londrina.

João Roberto da Silva, 39 anos. O velório acontece na cidade de Ivaiporã. O sepultamento será no Cemitério de Ivaiporã, sem divulgação de horário.

Alcides Paes de Camargo, 95 anos. O velório ocorre na Capela de Bom Sucesso. O sepultamento acontecerá no Cemitério de Bom Sucesso, sem divulgação de horário.

Veja também os sepultamentos da quinta-feira (17):

Marco Antonio da Silva Dias, 50 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 14h00 no Cemitério Portal do Céu.

Marciano Gomes da Silva, 32 anos. O velório ocorre na Capela Ponta Grossa. O sepultamento acontecerá às 16h00 no Portal do Céu.

Maria Longuinha Gomes, 80 anos. Velório acontece na Capela Central. O sepultamento às 09h00 no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Euza da Luz Veloso, 67 anos. O velório acontece na Capela de Califórnia. O sepultamento será às 16h00 no Cemitério Municipal de Califórnia.

