Veja os sepultamentos deste sábado (5) de Apucarana e região

Confira a lista de sepultamentos que acontecem neste sábado (5), em Apucarana e cidades da região. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

continua após publicidade

Zelinda Carvalho Mello, 72 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento está marcado para às 9 horas, no Cemitério da Saudade.

Regilaine Aparecida de Oliveira da Silva, 43 anos. Ela está sendo velada na Capela Central . O sepultamento será às 10 horas, no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade

Maria Casturina Padilha, 74 anos. A idosa está sendo velada na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será no Cemitério Portal do Céu, às 11 horas.

José Baptista Froes, 88 anos. O velório acontece na Capela Central. O corpo será levado para o Crematório de Londrina às 10h30.

Sepultamentos na região

José Francisco da Silva, 87 anos. O idoso está sendo velado no Salão Comunitário de Marilândia do Sul. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul.

continua após publicidade

Antônio Vital de Andrade, 73 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Califórnia. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Califórnia.

Maria Castorina Pinheiro Vidal, 74 anos. A idosa será sepultada no Cemitério de Faxinal.

Siga o TNOnline no Google News