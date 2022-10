Veja os sepultamentos deste sábado (29) em Apucarana e região

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) divulgou a lista de sepultamentos

A Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) divulgou a lista de sepultamentos que devem ocorrer neste sábado, 29, em Apucarana e região. Veja:



continua após publicidade .

Mario Gomes Anastácio, 67 anos. Velado na Capela do Jd. Ponta Grossa, em Apucarana. O sepultamento ocorre neste sábado, às 10h, no Cemitério Cristo Rei.

Hilda da Conceição Santos, 86 anos. Velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul, às 16h.

continua após publicidade .

Izabel Bitoni Marcuci, 100 anos. Velada na Capela do Jd. Ponta Grossa, em Apucarana. O sepultamento ocorre neste sábado, às 15h, no Cemitério Cristo Rei.

Região

Amilton José de Barros, 55 anos. Velado na Capela de Jandaia do Sul. O sepultamento ocorre às 16h no Cemitério de Jandaia do Sul.

continua após publicidade .

Catarina Maria Gonçalves, 81 anos. Velada na Capela de Juciara. O sepultamento ocorre neste sábado, em horário não divulgado, no Cemitério Municipal de Juciara.

Eunice Ferreira de Lima, 65 anos. Velada na Capela de Califórnia. O sepultamento ocorre neste sábado, em horário e local não divulgados.

Siga o TNOnline no Google News