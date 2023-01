Veja os sepultamentos deste sábado (21) em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Veja o sepultamento deste sábado (21), divulgado pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

continua após publicidade .

Maria José Vieira da Silva, 72 anos. O velório acontece na Capela do Ponta Grossa. O sepultamento ocorre as 14 horas no Cemitério Portal do Céu.

Benedita Dutra de Mello, 87 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento ocorre as 10 horas no Cemitério Municipal Cristo Rei.

continua após publicidade .

Geraldo Aparecido Ziola, 82 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Kaloré. O sepultamento ocorre as 9 horas no Cemitério Municipal de Kaloré.

Pedro Altiquiano sanchez, 79 anos. O velório acontece na Capela mortuária de Marilândia do Sul. O sepultamento ocorre as 16h no Cemitério Municipal de Marilândia Do sul.

Aparecida dos Santos, 85 anos. Sem Velório. O sepultamento ocorre as 11 horas no Cemitério Portal do Céu.

continua após publicidade .

Oduvaldo Mendes Leal, 83 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Rosário do Ivaí. O sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Rosário do Ivaí.





Siga o TNOnline no Google News