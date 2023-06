Veja os sepultamentos desta terça-feira (6) de Apucarana e região

Confira os sepultamentos que acontecem nesta terça-feira (6). Todas as informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Angelo Luiz Rubini do Prado, 63 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Colonial. O sepultamento acontece às 9 horas, no Cemitério Portal do Céu.

Nersio Barrozo Bassaco, 79 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 14 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Joao Gonçalves, 53 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 17 horas, no Cemitério da Saudade.

Adoni Antonio Souza, 77 anos. O velório acontece na Capela do distrito de Pirapó. O sepultamento será às 16 horas, no Cemitério de Pirapó.

Sepultamentos na região

Takako Sato Miyadi, 83 anos. O velório acontece na Capela Central de Apucarana. O corpo será levado, às 11 horas, para o Crematório de Londrina.

Valdinei de Cristo Vielevski, 29 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Faxinal. O sepultamento acontece no Cemitério de Faxinal; horário não informado.

Senhorinho de Souza Meira, 45 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Borrazópolis. O sepultamento será no Cemitério de Borrazópolis; horário não informado.

Maria de Fatima Sabino, 56 anos. O velório acontece na Capela de Bom Sucesso. O sepultamento será no Cemitério de Bom Sucesso; horário não informado.

Benedito Ney, 92 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Borrazópolis. O sepultamento será no Cemitério de Borrazópolis; horário não informado.

