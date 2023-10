Veja os sepultamentos desta terça-feira (31) em Apucarana e região

Os sepultamentos serão em Apucarana, Arapongas, Jandaia do Sul e Novo Itacolomi

Confira os sepultamentos que acontecem nesta terça-feira (31) em Apucarana e região. As informações são do site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Apucarana:

Aparecida Cândida da Silva, 79 anos. O corpo é velado na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será às 14h00 no Cemitério Portal do Céu.

Cleomar dos Santos Santos, 61 anos. O velório acontece na Capela do Colonial. O sepultamento ocorrerá às 17h00 no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Arapongas:

Leonildo Geraldo de Oliveira, 76 anos. O velório acontece na Capela do Prever e o sepultamento será às 10h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Vale do Ivaí:

Maria das Graças da Silva, 67 anos. O velório ocorre na Capela Vila Reis em Apucarana. Já o sepultamento iniciará às 15h00 no Cemitério de Novo Itacolomi.

Vita de França, 80 anos. O corpo é velado na Igreja Só o senhor é Deus e o sepultamento será às 13h00 no Cemitério da Municipal de Jandaia do Sul.

