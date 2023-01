Veja os sepultamentos desta terça-feira (24) em Apucarana

Da Redação

As informações são divulgadas pela Aserfa

Veja a lista de sepultamentos que acontecem nesta terça-feira (24), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Aparecida Rosa Ruy Alberto, de 74 anos, está sendo velada no Salão Comunitário do João Paulo. O sepultamento acontece no Cemitério Portal do Céu.

Aparecido Peres da Silva, 69 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Ponta Grossa; o sepultamento será às 15h, no Cemitério Portal do Céu.

Carlos Ferreira, de 40 anos de idade, está sendo velado na Capela Mortuária de Marumbi. O sepultamento acontece às 09h, no Cemitério de Marumbi.

Nelson Ortiz, 48 anos. O velório acontece na Capela Central; o sepultamento será no Cemitério Cristo Rei às 15h.

Dejacir Cardoso de Lima, de 56 anos, está sendo velado na Capela Prever Campo Mourão; o sepultamento é às 10h, no Cemitério Cristo Rei.

