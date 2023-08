Veja os sepultamentos desta sexta-feira (25) na região

Siga o TNOnline no Google News

Confira a lista de sepultamentos que acontecem nesta sexta-feira (25), em Apucarana. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).



Monica Liane Milbradt de Carvalho, 60 anos. O corpo foi encaminhado às 17h00 no Crematório Angelus.

Veja também os sepultamentos desta quinta-feira (24):

Douglas Henrique da Silva, 26 anos. O velório ocorre na Capela Central. O sepultamento acontecerá às 11h00 no Cemitério Cristo Rei.

Orlando Aparecido da Silva, 58 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Jandaia do Sul. O sepultamento será no Cemitério Municipal Jandaia do Sul, sem divulgação de horário.

Antônio Costa, 79 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária de Borrazópolis. O sepultamento acontecerá no Cemitério Municipal de Borrazópolis, sem divulgação de horário.

Nelson de Sonego Presoto, 86 anos. O velório acontece na Capela de Cambira. O sepultamento ocorrerá no Cemitério de Cambira, sem informações de horário divulgadas.

Eleni Arjona de Oliveira, 63 anos. O velório ocorre em Rio Bom. O sepultamento acontecerá no Cemitério de Rio Bom.

