Veja os sepultamentos desta segunda-feira (23) em Apucarana e região

As informações são da Aserfa, Capela do Prever e Capela Aliança

Confira a lista de sepultamentos que acontecem nesta segunda-feira (23), em Apucarana, Arapongas e regiões próximas.

Apucarana:

Manoel Vicente Filho, 78 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento iniciará às 17h00 no Cemitério Cristo Rei.

Nilson Freitas da Rosa, 44 anos. O velório é realizado na Capela Central e o sepultamento será às 16h00 no Cemitério Cristo Rei.

Lazara Cyrino de Araújo, 80 anos. O velório ocorre na Capela Central. O sepultamento iniciará às 13h00 no Cemitério Portal do Céu.

Maria Goulart dos Santos, 103 anos. O corpo é velado na Capela Central de Apucarana e o sepultamento será às 13h00 no Cemitério Cristo Rei.

Teresa Tomas Batistela, 72 anos. O velório acontece na Capela de Jandaia do Sul, no entanto, o sepultamento será às 10h00 no Cemitério Cristo Rei de Apucarana.



Arapongas:

Doralice Coelho da Silva, 64 anos. O corpo é velado na Capela Aliança de Arapongas e o sepultamento será às 14h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Conceição da Cunha Gomes, 62 anos. O velório acontece na Capela do Prever. O sepultamento acontece às 09h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Pedro Garbellini, 68 anos. O velório é realizado na Capela do Prever e o sepultamento será às 10h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Maria da Conceição Saldanha dos Santos, 83 anos. O corpo é velado na Capela do Prever. O sepultamento ocorrerá às 10h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Região:

Claudemir Antônio Galhardo, 60 anos. O velório acontece na Capela Ponta Grossa de Apucarana. Já o sepultamento acontecerá às 14h00 no Cemitério Municipal de Santo Inácio.



