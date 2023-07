Veja os sepultamentos desta quinta-feira (6) em Apucarana e região

As informações são da Aserfa

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Confira os sepultamentos que acontecem nesta quarta-feira (5). Todas as informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

continua após publicidade

Paulo Fernando da Silva, 31 anos. Velório será na Capela Central às 10:00. O sepultamento às 17:30 no Cemitério Cristo Rei.

Sonia Aparecida Teixeira da Silva, 59 anos. O velório será na Capela Ponta Grossa a partir das 06:00. Já o sepultamento inicia às 16:30 no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade

Osvaldo Zacaria, 80 anos. Velório na Capela Central às 09:00. O sepultamento às17:00 no Cemitério Cristo Rei.

Izabel de Almeida Silva, 89 anos. O velório teve início às 02:00 na Capela Ponta Grossa. Já o sepultamento às 16:00 no Cemitério Cristo Rei.

Lourisel Milan, 58 anos. O velório será na Capela Central, sem informação de horário de início. O sepultamento será às 15:00 no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade

Marinete da Silva Brito, 79 anos. Velório na Capela Colonial. Sepultamento às 16:00 no Portal do Céu.

Sebatiao de Souza Machado, 84 anos. O velório será na Capela de Jandaia do Sul. O sepultamento no Cemitério de Jandaia do Sul, sem confirmações sobre o horário.

Para amanhã, sexta-feira (7), a Aserfa já divulgou:

Israel Martimiano, 59 anos. O velório será na Capela Central a partir das 06:00 nesta quinta (6) e o sepultamento às 11:00 no Cemitério Portal do Céu na sexta-feira (7)

Siga o TNOnline no Google News