Veja os sepultamentos desta quinta-feira (10) em Apucarana e região

Os sepultamentos serão em Apucarana e São Pedro do Ivaí

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Confira a lista de sepultamentos que acontecem nesta quinta-feira (10), em Apucarana e cidades da região. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

continua após publicidade

Luiz Lacerda, 72 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às15h00 no Cemitério Cristo Rei.

Maria Aparecida de Lima, 69 anos. O velório ocorre na Capela Central. O sepultamento acontecerá às 11h00 no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Teresa Maria de Sousa, 67 anos. O velório acontece na Capela Vila Reis. O sepultamento será às 10h00 no Cemitério Cristo Rei.

Manoel Expedito de Paula, 67 anos. O velório ocorre na Capela São Pedro do Ivaí. O sepultamento acontecerá às 11h00 no Cemitério São Pedro do Ivaí.

continua após publicidade

Confira também os sepultamentos desta quarta-feira (9) em Apucarana:

Geralda Rodrigues de Carvalho, 78 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 15:00 horas no Cemitério Cristo Rei.

Antônio Narciso de Jesus, 68 anos. O velório ocorre na Capela Colonial. O sepultamento acontecerá às 14:00 horas no Cemitério Portal do Céu.

Siga o TNOnline no Google News