Veja os sepultamentos desta quinta-feira (1º) de Apucarana e região

Confira os sepultamentos que acontecem nesta quinta-feira (1º). Todas as informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Angélica Aparecida Mendes Stankewicz, 44 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 17 horas, no Cemitério Ucraniano.

Vlolodomiro Aleikseivz Junior, 55 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 16 horas, no Cemitério Portal do Céu.

Deolira Gonçalves Tostes, 89 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 9 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Edson Lazore, 43 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 14 horas, no Cemitério Portal do Céu.





Região

Maria Pontin da Silva, 89 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 16 horas, no Cemitério Municipal de Arapongas.

Maria Aparecida Teodoro da Silva, 72 anos. O velório acontece na Capela de São Pedro do Ivaí. O sepultamento será às 9 horas, no Cemitério de São Pedro do Ivaí.

Anderson Luis Furquim, 25 anos. O velório acontece na Capela de Jardim Alegre. O sepultamento será no Cemitério de Jardim Alegre; horário não informado.

Raggi Feguri, 80 anos. O velório acontece na Capela Central. O corpo será levado às 14:30, para o Crematório Angellus de Maringá.

