Veja os sepultamentos desta quarta-feira (25) em Apucarana e região

Segundo a Aserfa, os sepultamentos de Apucarana ocorrem no Cemitério Cristo Rei

Confira a lista de sepultamentos que acontecem nesta quarta-feira (25), em Apucarana e regiões próximas.

Apucarana:

Maria Lopes Massei, 93 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 11h00 no Cemitério Cristo Rei.

Antônio Cirilo Teodoro, de 67 anos. O corpo é velado na Capela Central. O sepultamento iniciará 16h00. No entanto, não foi divulgado qual seria o cemitério até a publicação desta matéria.

Maria Aparecida Braga, 66 anos. O velório é realizado no Salão Comunitário do Correio de Freitas. Já o sepultamento será às 13h00 no Cemitério Cristo Rei.

José de Jesus Lemos, de 64 anos. O velório acontece na Capela Central e o sepultamento será às 15h00 no Cemitério Cristo Rei.

Arapongas:

Maria Raimunda da Silva, 86 anos. O velório acontece na Capela do Prever e o sepultamento será às 10h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Iolanda Cheles da Silva, de 84 anos. O corpo é velado na Capela do Prever. O sepultamento iniciará às 10h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Susana Gonçalves Pereira, 82 anos. O velório é realizado na Capela do Prever. O sepultamento acontecerá às 15h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sebastiana Aparecida Carvalho Ferreira, de 89 anos. O corpo é velado na Capela do Prever e o sepultamento tem início às 16h00 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Vale do Ivaí:

Maria de Lurdes Reis, 85 anos. O velório acontece na Capela Aliança de Califórnia e o sepultamento será às 10h00 no Cemitério Municipal de Califórnia.

Carmelina de Jesus Oliveira, 88 anos. O velório é realizado na Capela Municipal de Jandaia do Sul e o sepultamento será no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul, sem informação sobre o horário até o momento.

Maria Ribeiro Botazzoli, 58 anos. O velório acontece em residência em Mauá da Serra. O sepultamento será no Cemitério de Mauá da Serra, sem divulgação de horário até o momento.

Abel Feliciano, 65 anos. O corpo é velado na Capela de Ariranha do Ivaí e o sepultamento será Cemitério Municipal de Ariranha do Ivaí, sem informações sobre o horário até o momento.

