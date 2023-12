Veja os sepultamentos desta quarta-feira (20) em Apucarana e região

Siga o TNOnline no Google News

Confira os sepultamentos que acontecem nesta terça-feira (20) em Apucarana e outras cidades da região. As informações são divulgadas diariamente pelo site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Apucarana:

Lupércio Braga de Lima, 78 anos. O velório acontece na Capela Ponta Grossa. O sepultamento ocorrerá às 10h00 no Cemitério da Saudade.

Arapongas:

Daniel Carvalho de Melo, 77 anos de idade. O velório acontece na Capela do Prever de Arapongas. O sepultamento será às 13h00 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Nitis Jacon de Araújo Moreira, 88 anos. O corpo é velado na Capela Acácias e o sepultamento será no Cemitério das Acácias, sem horário divulgado até o momento.

Vale do Ivaí:

Maria Aparecida de Proença, 70 anos. O corpo é velado na Capela Mortuária de Marilândia do Sul. O sepultamento acontecerá no Cemitério de Marilândia do Sul, mas o horário não foi divulgado.

Ricardo Alves Pereira, 70 anos. O velório ocorre na Capela de Borrazópolis e o sepultamento será no Cemitério de Borrazópolis. O horário não foi divulgado.

Claudinei Aparecido de Paula, 42 anos. O corpo é velado na Capela de Cambira. O sepultamento acontece no Cemitério de Cambira, sem horário divulgado pela Aserfa.

