Veja os horários dos ônibus de Apucarana e Arapongas neste domingo (2)

Frotas de Apucarana e Arapongas circulam em horários diferenciados neste domingo (2)

Neste domingo (2), data das Eleições 2022, o sistema de transporte coletivo de Apucarana será operado com linhas e horários de domingo. No sábado (1°) não há alterações nos horários do transporte coletivo.

"Vamos trabalhar neste domingo de eleições em horário de domingo. No entanto, vamos ficar com alguns motoristas reservas para ajudar se acaso precisar em algumas linhas de mais fluxo de pessoas", explica Leozé dos Santos, encarregado operacional da Val.

Vale lembrar que os locais de votação abrem às 8 horas e fecham para o público depois que a última pessoa que ainda estiver na fila às 16h59 completar a votação. Neste ano, a biometria será retomada.

ARAPONGAS

Já em Arapongas, os horários dos ônibus serão diferente neste domingo (2). "Os nossos veículos vão sair de hora em hora, diferenciando dos domingos tradicionais, quando os ônibus circulam com intervalos durante o dia", observa Aparecido Caires, fiscal da Atua Transportes.

Ele explica que neste domingo (2), o último horário de ônibus é às 19h30 e vai sair do Terminal Urbano, com destino aos bairros da cidade.

