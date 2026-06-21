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APUCARANA

Veja os falecimentos e sepultamentos em Apucarana neste domingo (21)

Confira a relação de falecimentos divulgada pela Aserfa

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 08:50:05 Editado em 21.06.2026, 09:01:57
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Veja os falecimentos e sepultamentos em Apucarana neste domingo (21)
Autor Aserfa divulgou sete falecimentos na manhã deste domingo - Foto: TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARIA DE FRANCA CORDEIRO

Idade: 86 anos
Falecida em 20/06/2026
Velório: CAPELA JD PONTA GROSSA
Sepultamento: 21/06/2026, às 16:00, CEMITÉRIO PORTAL DO CEU

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VICENTINA MARIA DOS REIS

Idade: 87 anos
Falecida em 20/06/2026
Velório: Capela Mun. de Rio Bom
Sepultamento: 21/06/2026, às 15:00, Cemitério Mun. de Rio Bom


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CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

Idade: 38 anos
Falecido em 20/06/2026
Velório: RUA SÃO PATRICIO N° 15 DJALMA MENDES

Sepultamento: 21/06/2026, às 00:00, CEMITÉRIO DE ROLANDIA


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NAIR DI MIRA

Idade: 84 anos
Falecida em 20/06/2026
Velório: CAPELA CENTRAL
Sepultamento: 21/06/2026, às 16:00, CEMITERIO CRISTO REI


JOSÉ LUIZ DE SOUZA

Idade: 58 anos
Falecido em 20/06/2026
Velório: Capela Mun. de Faxinal
Sepultamento: 21/06/2026, às 15:00, Cemitério Mun. de Cruzmaltina

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MARCELO MATEUS DOS SANTOS

Idade: 50 anos
Falecido em 20/06/2026
Velório: CAPELA CENTRAL
Sepultamento: 21/06/2026, às 17:00, CEMITÉRIO DA SAUDADE


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ELYANA PAULA DE OLIVEIRA BESPALHOK

Idade: 50 anos
Falecida em 20/06/2026
Velório: CAPELA CENTRAL
Sepultamento: 21/06/2026, às 16:00, CEMITERIO DA SAUDADE

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Apucarana Aserfa Falecimentos Obituário serviços funerários
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