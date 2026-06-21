Veja os falecimentos e sepultamentos em Apucarana neste domingo (21)

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Publicado em 21.06.2026, 08:50:05 Editado em 21.06.2026, 09:01:57

Escrito por Da Redação

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARIA DE FRANCA CORDEIRO

Idade: 86 anos

Falecida em 20/06/2026

Velório: CAPELA JD PONTA GROSSA

Sepultamento: 21/06/2026, às 16:00, CEMITÉRIO PORTAL DO CEU

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VICENTINA MARIA DOS REIS

Idade: 87 anos

Falecida em 20/06/2026

Velório: Capela Mun. de Rio Bom

Sepultamento: 21/06/2026, às 15:00, Cemitério Mun. de Rio Bom





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CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

Idade: 38 anos

Falecido em 20/06/2026

Velório: RUA SÃO PATRICIO N° 15 DJALMA MENDES

Sepultamento: 21/06/2026, às 00:00, CEMITÉRIO DE ROLANDIA





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NAIR DI MIRA

Idade: 84 anos

Falecida em 20/06/2026

Velório: CAPELA CENTRAL

Sepultamento: 21/06/2026, às 16:00, CEMITERIO CRISTO REI





JOSÉ LUIZ DE SOUZA

Idade: 58 anos

Falecido em 20/06/2026

Velório: Capela Mun. de Faxinal

Sepultamento: 21/06/2026, às 15:00, Cemitério Mun. de Cruzmaltina

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MARCELO MATEUS DOS SANTOS

Idade: 50 anos

Falecido em 20/06/2026

Velório: CAPELA CENTRAL

Sepultamento: 21/06/2026, às 17:00, CEMITÉRIO DA SAUDADE





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ELYANA PAULA DE OLIVEIRA BESPALHOK

Idade: 50 anos

Falecida em 20/06/2026

Velório: CAPELA CENTRAL

Sepultamento: 21/06/2026, às 16:00, CEMITERIO DA SAUDADE