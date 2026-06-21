Veja os falecimentos e sepultamentos em Apucarana neste domingo (21)
Confira a relação de falecimentos divulgada pela Aserfa
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
MARIA DE FRANCA CORDEIRO
Idade: 86 anos
Falecida em 20/06/2026
Velório: CAPELA JD PONTA GROSSA
Sepultamento: 21/06/2026, às 16:00, CEMITÉRIO PORTAL DO CEU
VICENTINA MARIA DOS REIS
Idade: 87 anos
Falecida em 20/06/2026
Velório: Capela Mun. de Rio Bom
Sepultamento: 21/06/2026, às 15:00, Cemitério Mun. de Rio Bom
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
Idade: 38 anos
Falecido em 20/06/2026
Velório: RUA SÃO PATRICIO N° 15 DJALMA MENDES
Sepultamento: 21/06/2026, às 00:00, CEMITÉRIO DE ROLANDIA
NAIR DI MIRA
Idade: 84 anos
Falecida em 20/06/2026
Velório: CAPELA CENTRAL
Sepultamento: 21/06/2026, às 16:00, CEMITERIO CRISTO REI
JOSÉ LUIZ DE SOUZA
Idade: 58 anos
Falecido em 20/06/2026
Velório: Capela Mun. de Faxinal
Sepultamento: 21/06/2026, às 15:00, Cemitério Mun. de Cruzmaltina
MARCELO MATEUS DOS SANTOS
Idade: 50 anos
Falecido em 20/06/2026
Velório: CAPELA CENTRAL
Sepultamento: 21/06/2026, às 17:00, CEMITÉRIO DA SAUDADE
ELYANA PAULA DE OLIVEIRA BESPALHOK
Idade: 50 anos
Falecida em 20/06/2026
Velório: CAPELA CENTRAL
Sepultamento: 21/06/2026, às 16:00, CEMITERIO DA SAUDADE