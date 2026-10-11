Veja os falecimentos e sepultamentos em Apucarana neste domingo (11)
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
JOSE CARLOS GOULART FERREIRAIdade: 63 anos
Falecido em 10/10/2026
Velório: CAPELA DE JANDAIA DO SUL
Sepultamento: A DEFINR - CEMITÉRIO DE JANDAIA DO SUL
CICERO MOREIRA DA SILVA
Idade: 73 anos
Falecido em 10/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 11/10/2026, às 16:00, A DEFINIR
VALDEMAR SEBASTIÃO DA COSTA
Idade: 76 anos
Falecido em 10/10/2026
Velório: JD PONTA GROSSA
Sepultamento: 11/10/2026, às 11:00, PORTAL DO CEU
OLIVIA DE SOUZA TEODORO
Idade: 74 anos
Falecido em 10/10/2026
Velório: VILA REIS
Sepultamento: 11/10/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei