Veja os falecimentos e sepultamentos em Apucarana neste domingo (11)

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Publicado em 11.10.2026, 07:29:21 Editado em 11.10.2026, 07:33:32

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.





JOSE CARLOS GOULART FERREIRA Idade: 63 anos

Falecido em 10/10/2026

Velório: CAPELA DE JANDAIA DO SUL

Sepultamento: A DEFINR - CEMITÉRIO DE JANDAIA DO SUL





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

CICERO MOREIRA DA SILVA

Idade: 73 anos

Falecido em 10/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 11/10/2026, às 16:00, A DEFINIR





VALDEMAR SEBASTIÃO DA COSTA

Idade: 76 anos

Falecido em 10/10/2026

Velório: JD PONTA GROSSA

Sepultamento: 11/10/2026, às 11:00, PORTAL DO CEU



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

OLIVIA DE SOUZA TEODORO

Idade: 74 anos

Falecido em 10/10/2026

Velório: VILA REIS

Sepultamento: 11/10/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei