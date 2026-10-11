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OBITUÁRIO

Veja os falecimentos e sepultamentos em Apucarana neste domingo (11)

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
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Veja os falecimentos e sepultamentos em Apucarana neste domingo (11)
Autor Foto: TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JOSE CARLOS GOULART FERREIRAIdade: 63 anos

Falecido em 10/10/2026
Velório: CAPELA DE JANDAIA DO SUL
Sepultamento: A DEFINR - CEMITÉRIO DE JANDAIA DO SUL

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CICERO MOREIRA DA SILVA

Idade: 73 anos
Falecido em 10/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 11/10/2026, às 16:00, A DEFINIR

VALDEMAR SEBASTIÃO DA COSTA

Idade: 76 anos
Falecido em 10/10/2026
Velório: JD PONTA GROSSA
Sepultamento: 11/10/2026, às 11:00, PORTAL DO CEU

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OLIVIA DE SOUZA TEODORO

Idade: 74 anos
Falecido em 10/10/2026
Velório: VILA REIS
Sepultamento: 11/10/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei

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