Veja os falecimentos e sepultamentos em Apucarana neste domingo (08)
Aserfa divulgou cinco falecimentos nesta manhã; confira a lista
Confira a lista de falecimentos de Apucarana (PR) divulgada neste domingo (08) no site oficial da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).
Maria de Lourdes da Silva, 83 anos – O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento será neste domingo (08) às 9h no Cemitério de Cristo Rei, em Apucarana.
Givanete da Silva, 58 anos – O velório ocorre na Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será domingo (08) às 9h no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana.
Ercilia Moreno, 79 anos – É velada na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento é neste domingo (08) no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana.
Geraldino Batista de Godoi, 92 anos – Velório na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento está previsto para ocorrer às 17 horas deste domingo (08) às 17h no Cemitério Municipal de Marumbi.
Mariana Albino Taborda, 94 anos – Velório na Capela Mortuária de Cambira. O sepultamento será neste domingo (08) às 17h no Cemitério de Cristo Rei, em Apucarana.