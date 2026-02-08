Veja os falecimentos e sepultamentos em Apucarana neste domingo (08)

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Confira a lista de falecimentos de Apucarana (PR) divulgada neste domingo (08) no site oficial da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Maria de Lourdes da Silva, 83 anos – O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento será neste domingo (08) às 9h no Cemitério de Cristo Rei, em Apucarana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Givanete da Silva, 58 anos – O velório ocorre na Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será domingo (08) às 9h no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana.

Ercilia Moreno, 79 anos – É velada na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento é neste domingo (08) no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana.

Geraldino Batista de Godoi, 92 anos – Velório na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento está previsto para ocorrer às 17 horas deste domingo (08) às 17h no Cemitério Municipal de Marumbi.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mariana Albino Taborda, 94 anos – Velório na Capela Mortuária de Cambira. O sepultamento será neste domingo (08) às 17h no Cemitério de Cristo Rei, em Apucarana.



