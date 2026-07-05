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Veja os falecimentos e sepultamentos em Apucarana neste domingo (05)

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.07.2026, 08:06:44 Editado em 05.07.2026, 08:37:41
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Veja os falecimentos e sepultamentos em Apucarana neste domingo (05)
Autor Aserfa divulgoou três velórios e sepultamentos nesta manhã - Foto: TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

FABIANA LACILHA ACOSTA

Idade: 97 anos
Falecida em 04/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 05/07/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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SILVANA FERNANDES MIRANDA

Idade: 52 anos
Falecida em 04/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 05/07/2026, às 16:00, Cemitério Municipal, Borrazópolis - PR

LIDIA SCHEVECHUK ROCHA

Idade: 81 anos
Falecida em 05/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 05/07/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR


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