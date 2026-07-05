Veja os falecimentos e sepultamentos em Apucarana neste domingo (05)

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Publicado em 05.07.2026, 08:06:44 Editado em 05.07.2026, 08:37:41

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

FABIANA LACILHA ACOSTA

Idade: 97 anos

Falecida em 04/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 05/07/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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SILVANA FERNANDES MIRANDA

Idade: 52 anos

Falecida em 04/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 05/07/2026, às 16:00, Cemitério Municipal, Borrazópolis - PR

LIDIA SCHEVECHUK ROCHA

Idade: 81 anos

Falecida em 05/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 05/07/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR



