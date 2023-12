Veja os falecimentos e sepultamentos em Apucarana e região

Siga o TNOnline no Google News

Confira os sepultamentos que ocorrem neste sábado (16) em Apucarana e região. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa).

Lourdes Maria de Campos Begalli, 80 anos. O velório ocorre na Capela Central e o sepultamento será às 10 horas deste sábado (16) no Cemitério da Saudade.

Dejanira Sales de Freitas, 79 anos. O velório ocorre na Capela do Ponta Grossa e o sepultamento será neste sábado às 14 horas no Cemitério Portal do Céu.

Maria Moraes Mendonça, 93 anos. O velório ocorre na Capela Central e o sepultamento será neste dominfo (17) às 11 horas no Cemitério da Saudade.

REGIÃO

Durval Dionysio de Souza, 93 anos. O velório ocorre na Capela Municipal de Rio Bom e o sepultamento será neste sábado (16) no Cemitério Municipal. Até a publicação deste obituário, o horário não havia sido informado.

Maria de Lourdes Ferreira Leite, 78 anos. O velório ocorre na Capela Municipal de Sete de Maio e o sepultamento será neste sábado no Cemitério Municipal de Cambira. Até a publicação deste obituário, o horário não havia sido informado.

José Paulo da Silva, 53 anos. O velório ocorre na Capela Municipal de Califórnia e o sepultamento será no Cemitério Municipal. Até a publicação deste obituário, o horário não havia sido informado.

