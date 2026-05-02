Veja os falecimentos e sepultamentos deste sábado (02) em Apucarana
Informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 02.05.2026, 07:34:08 Editado em 02.05.2026, 07:47:44
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Aserfa divulgou dois falecimentos na manhã deste sábado (02) - Foto: TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ALEX ANDRE DOS SANTOS
Idade: 45 anos
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Falecido em 01/05/2026
Velório: Capela Central, Apucarana
Sepultamento: 02/05/2026, às 11:00, Cemitério Municipal de Califórnia
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GERACINA DA SILVA FERNANDES
Idade: 89 anos
Falecida em 01/05/2026
Velório: Capela Central
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Sepultamento: 02/05/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei
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