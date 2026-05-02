Veja os falecimentos e sepultamentos deste sábado (02) em Apucarana

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ALEX ANDRE DOS SANTOS

Idade: 45 anos

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Falecido em 01/05/2026

Velório: Capela Central, Apucarana

Sepultamento: 02/05/2026, às 11:00, Cemitério Municipal de Califórnia

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GERACINA DA SILVA FERNANDES

Idade: 89 anos

Falecida em 01/05/2026

Velório: Capela Central

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Sepultamento: 02/05/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei