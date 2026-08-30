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APUCARANA

Veja os falecimentos e sepultamentos deste domingo (30) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Veja os falecimentos e sepultamentos deste domingo (30) em Apucarana e região
Autor As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) - Foto: TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

DIRCE SILVEIRA

Idade: 82 anos
Falecida em 30/08/2026
Velório: Capela de Bom Sucesso
Sepultamento: 30/08/2026, às 00:00, Cemitério de Bom Sucesso

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MANOEL ROBERTO GONÇALVES

Idade: 33 anos
Falecido em 29/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 30/08/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei

NATALINA RIBEIRO

Idade: 80 anos
Falecida em 29/08/2026
Velório: Campos Sales 175, Jd. Trabalhista
Sepultamento: 30/08/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu

SERGIO VAZ DOMINGUES

Idade: 64 anos
Falecido em 29/08/2026
Velório: Capela Colonial
Sepultamento: 30/08/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu

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JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS

Idade: 87 anos
Falecida em 29/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 30/08/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei

IRACI LEITE DOS SANTOS

Idade: 79 anos
Falecida em 29/08/2026
Velório: Capela Jd. Ponta Grossa
Sepultamento: 30/08/2026, às 10:00, Crematório Angelus

ILZA MARIA WEBER DE OLIVEIRA

Idade: 72 anos
Falecida em 29/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 30/08/2026, às 13:00, Cemitério da Saudade

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