Veja os falecimentos e sepultamentos deste domingo (30) em Apucarana e região

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Publicado em 30.08.2026, 08:01:32 Editado em 30.08.2026, 08:01:29

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

DIRCE SILVEIRA

Idade: 82 anos

Falecida em 30/08/2026

Velório: Capela de Bom Sucesso

Sepultamento: 30/08/2026, às 00:00, Cemitério de Bom Sucesso

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MANOEL ROBERTO GONÇALVES

Idade: 33 anos

Falecido em 29/08/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 30/08/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei

NATALINA RIBEIRO

Idade: 80 anos

Falecida em 29/08/2026

Velório: Campos Sales 175, Jd. Trabalhista

Sepultamento: 30/08/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu

SERGIO VAZ DOMINGUES

Idade: 64 anos

Falecido em 29/08/2026

Velório: Capela Colonial

Sepultamento: 30/08/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu

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JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS

Idade: 87 anos

Falecida em 29/08/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 30/08/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei

IRACI LEITE DOS SANTOS

Idade: 79 anos

Falecida em 29/08/2026

Velório: Capela Jd. Ponta Grossa

Sepultamento: 30/08/2026, às 10:00, Crematório Angelus

ILZA MARIA WEBER DE OLIVEIRA

Idade: 72 anos

Falecida em 29/08/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 30/08/2026, às 13:00, Cemitério da Saudade