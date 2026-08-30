Veja os falecimentos e sepultamentos deste domingo (30) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
DIRCE SILVEIRA
Idade: 82 anos
Falecida em 30/08/2026
Velório: Capela de Bom Sucesso
Sepultamento: 30/08/2026, às 00:00, Cemitério de Bom Sucesso
MANOEL ROBERTO GONÇALVES
Idade: 33 anos
Falecido em 29/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 30/08/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei
NATALINA RIBEIRO
Idade: 80 anos
Falecida em 29/08/2026
Velório: Campos Sales 175, Jd. Trabalhista
Sepultamento: 30/08/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu
SERGIO VAZ DOMINGUES
Idade: 64 anos
Falecido em 29/08/2026
Velório: Capela Colonial
Sepultamento: 30/08/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu
JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS
Idade: 87 anos
Falecida em 29/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 30/08/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei
IRACI LEITE DOS SANTOS
Idade: 79 anos
Falecida em 29/08/2026
Velório: Capela Jd. Ponta Grossa
Sepultamento: 30/08/2026, às 10:00, Crematório Angelus
ILZA MARIA WEBER DE OLIVEIRA
Idade: 72 anos
Falecida em 29/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 30/08/2026, às 13:00, Cemitério da Saudade