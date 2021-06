Veja os falecimentos de Apucarana e região

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa) divulgou a lista de falecimento desta quinta-feira (3) em Apucarana e região.

Tereza Albrecht, 73 anos. Sem velório. O sepultamento será as 14 horas, desta quinta-feira (3), no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana.

Ivo Furquim Guerra, 38 anos. Sem velório. O sepultamento será as 16 horas, desta quinta-feira (3), no Cemitério da Saudade, em Apucarana.