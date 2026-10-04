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MOVIMENTAÇÃO

Veja os 5 locais de votação com maior número de eleitores em Apucarana

UTFPR é o maior colégio eleitoral de Apucarana com mais de 7 mil votantes

Escrito por Da Redação
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Veja os 5 locais de votação com maior número de eleitores em Apucarana
Autor UTFPR é o maior local de votação em Apucarana - Foto: Reprodução

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) é o maior local de votação em Apucarana para as eleições deste domingo (04), reunindo 7.138 eleitores aptos distribuídos em 21 seções.

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O levantamento da Justiça Eleitoral aponta o ranking dos cinco maiores colégios da cidade, completado pelo Colégio São José, com 6.477 votantes; pelo Colégio Estadual Nilo Cairo, que soma 6.402 eleitores; pelo Colégio Glorinha, com 5.847 votantes; e pela Escola Estadual Canadá, com 5.845 inscritos.

Ao todo, Apucarana conta com 94.373 eleitores em 295 seções. As seções abrem às 8 horas e fecham às 17h.


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APUCARANA

MunicípioLocal de VotaçãoSeçõesNº de SeçõesNº Total de Eleitores
ApucaranaAlbino Biacchi251, 252, 253, 254, 255, 43961.887
ApucaranaAlcides Ramos400, 401, 402, 403, 427, 428, 43172.378
ApucaranaBraga Cortes119, 120, 121, 122, 123, 124, 12871.815
ApucaranaCanadá284, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 308, 309, 310, 445185.845
ApucaranaCerávolo1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 443, 454113.668
ApucaranaColégio Agrícola448, 453, 4573869
ApucaranaCoronel Luiz José dos Santos180, 181, 182, 183, 184, 188, 189, 19082.317
ApucaranaDurval Pinto38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 43682.279
ApucaranaEdson Giacomini272, 273, 274, 275, 276, 43761.911
ApucaranaGlorinha19, 21, 23, 24, 26, 51, 53, 167, 186, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264185.847
ApucaranaHeitor Cavalcanti390, 391, 392, 393, 394, 39562.077
ApucaranaJosé de Alencar171, 173, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201123.706
ApucaranaJosé Idésio Brianezi396, 397, 398, 399, 44651.730
ApucaranaJuiz Luiz Fernando Araújo Pereira363, 364, 435/458, 44941.404
ApucaranaKarel Kober447, 4552565
ApucaranaMarcos de Barros Freire404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418155.011
ApucaranaMater Dei334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 351, 352, 353113.717
ApucaranaMateus Leme341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 438, 450113.729
ApucaranaMonsenhor Arnaldo Beltrami434, 4562457
ApucaranaNilo Cairo100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 129, 161, 165226.402
ApucaranaOsmar Guaracy Freire280, 281, 283, 432, 44251.586
ApucaranaPadre José de Anchieta311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324144.809
ApucaranaPapa João XXIII4331230
ApucaranaPolivalente202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 430, 451113.499
ApucaranaSantos Dumont28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37103.078
ApucaranaSão Bartolomeu325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 33393.085
ApucaranaSão José365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 383, 385, 386, 387, 388, 389206.477
ApucaranaTadashi Enomoto265, 266, 267, 268, 269, 270, 27172.400
ApucaranaTrês Reis354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 36293.039
ApucaranaUTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 429217.138
ApucaranaVereador José Ramos de Oliveira175, 176, 177, 178, 17951.174
ApucaranaWilson de Azevedo4401244
Total 32 Locais de Votação 295 94.373
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Apucarana cidadania eleições 2023 Justiça Eleitoral locais de votação
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