Veja os 10 nomes de bebês mais escolhidos em Apucarana

Miguel, com 25 registros, e Maria Alice, com 24, são os nomes mais escolhidos para bebês em Apucarana neste ano. Os dados de 2023 foram divulgados nesta segunda-feira (18) no Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que reúne informações dos cartórios de registro civil de todo país.

continua após publicidade

Outros nomes em destaque em Apucarana são Alice, Gael e Helena. Veja abaixo os 10 mais escolhidos pelos pais apucaranenses em 2023. Em 2022, Maria Alice, com 23 registros, e Miguel, com 20, também já lideraram o ranking.

-LEIA MAIS: Agências do Trabalhador colocaram 151,4 mil pessoas no mercado formal

continua após publicidade

No Brasil, Miguel é também o nome mais escolhido para bebês em 2023, com um total de 25.768 registros até as 17h30. O segundo nome mais comum é Helena, com 23.718 registros, seguido de Gael (22.975), Theo (20.337) e Arthur (20.242).

No Paraná, Miguel também é o preferido, com 1.914 registros, seguido de Helena (1.838), Alice (1.453), Cecília (1.368) e Laura (1.304).

De acordo com a associação, os nomes bíblicos, sempre em alta, costumam manter boa posição na lista. Nos últimos anos, porém, cresceu o poder dos influencers. Maria Alice, por exemplo, ganhou popularidade após a influencer Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe escolherem esse nome para a filha.

Apucarana - nomes mais escolhidos pelos pais em 2023

Miguel 25 Maria Alice 24 Alice 22 Gael 18 Helena 17 Maitê 16 Samuel 16 Heitor 14 Bernardo 10 Rafael 10

Siga o TNOnline no Google News