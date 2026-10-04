Veja os 10 candidatos a deputado federal mais votados em Apucarana

Beto Preto (PSD) desponta como o nome mais votado para o cargo de deputado federal na cidade

O candidato Beto Preto (PSD) desponta novamente como o nome mais votado para o cargo de deputado federal em Apucarana. De acordo com os dados eleitorais, ele lidera com ampla vantagem a preferência do eleitorado local, somando 21.209 votos. O resultado consolida o candidato na primeira posição isolada do município na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados.

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A segunda colocação na cidade é ocupada por Arilson Chiorato (PT), que registra 6.960 votos. Na sequência aparece Jeffrey Chiquini (Novo), com 5.207 votos, seguido pelo deputado Sargento Fahur (PL), que alcança 4.332 votos no município. Na quinta posição figura Felipe Francischini (Pode), com 3.086 votos.

A sexta colocação é de Guilherme Livoti (Novo), que recebeu 2.764 votos, seguido por Guilherme Kilter (Novo), com 2.487. O partido Novo também aparece na oitava posição, com Neto Santos da Multiloja, que soma 1.688 votos. Na sequência está a deputada Luisa Canziani (União), com 1.601 votos, enquanto Rosangela Moro (PL) fecha o ranking dos dez candidatos mais votados em Apucarana, com 1.526 votos.

O resultado revela a força de Beto Preto na disputa municipal, com uma vantagem expressiva sobre os demais concorrentes. Além dele, outros dois candidatos do PSD aparecem entre os nomes de maior votação, enquanto o Novo coloca três representantes entre os dez primeiros colocados: Jeffrey Chiquini, Guilherme Livoti e Guilherme Kilter, além de Neto Santos da Multiloja.

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Entre os demais candidatos com desempenho de destaque estão o deputado Delegado Francis­chini (PL), com 1.078 votos; Ricardo Arruda (PL), com 942; Marco Brasil (PSD), com 844; Ana Júlia (PT), com 801; Newton Bonin (Republicanos), com 828; Sergio Souza (MDB), com 681; Carol Dartora (PT), com 717; e Zeca Dirceu (PT), com 112 votos.

O levantamento ainda registra candidatos com votação residual e alguns nomes com situação eleitoral indicada como "anulado sub judice". Entre eles estão Alfredo Kaefer, Boca Aberta, Tulio Bandeira, Elcio Jaime, Cabo Lins e Radialista Joãozinho Ribeiro.

Os dez mais votados em Apucarana