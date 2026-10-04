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ELEIÇÕES 2026

Veja os 10 candidatos a deputado estadual mais votados em Apucarana; Delegado Jacovós aparece em 1º

Lucas Leugi (PSD) ocupa segunda posição com 11,7% dos votos totalizando 7.750 confirmações

Escrito por Da Redação
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Veja os 10 candidatos a deputado estadual mais votados em Apucarana; Delegado Jacovós aparece em 1º
Autor Foto: TN

O candidato Delegado Jacovós (PL) desponta como o nome mais votado para o cargo de deputado estadual na cidade de Apucarana, no norte do Paraná. Segundo os dados apurados pela Justiça Eleitoral, ele lidera a preferência do eleitorado no município com 26,24% dos votos válidos, o equivalente a 17.386 confirmações nas urnas. A marca garante ao parlamentar uma ampla vantagem na primeira colocação local na corrida por uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná.

A disputa pela segunda posição na cidade apresenta um cenário bastante acirrado entre os candidatos Dr. Odarlone (PT) e Lucas Leugi (PSD). O representante do PSD atingiu 11,7% dos votos válidos com 7.750 confirmações. Na sequência aparece o candidato do Partido dos Trabalhadores com 11,64% da preferência e somando 7.713 votos. Na quarta posição figura Rodrigo Recife (Pode), que alcançou 8,11% dos votos válidos, o que representa 5.376 eleitores apucaranenses.

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A sequência do grupo dos dez candidatos mais bem colocados em Apucarana traz nomes de Sérgio Onofre, com 2,77% dos votos (1.833 votos), Do Carmo com 2,73% (1.807 votos), Paulo Melo com 2,64% (1.752 votos), Jessicão com 2,24% (1.482 votos).

Fechando o ranking municipal aparecem Flávia Francischini (PL), com 1,32% (874 votos), Bazana (PSD), que completa a lista na décima posição com 1,13% e 750 votos registrados no município.

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