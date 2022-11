Veja o sepultamento que ocorre nesta terça-feira em Apucarana

Da Redação

Até o momento, há apenas um sepultamento previsto para ocorrer na Cidade Alta

Veja a lista de sepultamentos desta terça-feira (8), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Pedro Beresoski, de 69 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 16h no Cemitério Ucraniano.

Sepultamentos que ocorreram na segunda-feira (7):

Carlos Alves, de 41 anos. O velório aconteceu na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorreu às 17h no Cemitério Cristo Rei.

João Vitor Rodrigues Lisboa, de 17 anos. O velório aconteceu na Capela Municipal de Sinop e o sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal Sinop.

Tadeu Hipólito de Carvalho, de 70 anos. O velório aconteceu na Capela Municipal de Rio Bom e o sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal de Rio Bom.

Rafael Rocha dos Santos, de 27 anos. O velório aconteceu na Capela Mortuária de Mandaguari e o sepultamento ocorreu no Cemitério de Mandaguari.



Jonathas do Carmo Rodrigues, de 37 anos. O velório aconteceu na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorreu às 13h no Cemitério Cristo Rei.

Maria José de Souza Miranda, de 95 anos. O velório aconteceu na Capela Mortuária de Borrazópolis e o sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal de Borrazópolis.

João Roberto dos Santos, de 46 anos. O velório aconteceu na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorreu às 10h Cemitério Cristo Rei.



Maria do Carmo Moraes, de 72 anos. O velório aconteceu na Capela do Jardim Ponta Grossa e o sepultamento ocorreu às 9h no Cemitério Portal do Céu.

