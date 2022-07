Veja o sepultamento que ocorre nesta quarta-feira na região

Da Redação

A lista de sepultamento é divulgada diariamente pela Aserfa

A Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) divulgou informações sobre um sepultamento que ocorre na região nesta quarta-feira (27). Veja:

Vandir de Sousa Santos, 69 anos, velado na Capela Municipal de Faxinal. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Faxinal.

Conforme a Aserfa, até o momento não há sepultamentos previstos para Apucarana.

Sepultamentos que ocorreram na terça-feira (26):

José Candido Ferreira, 81 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério Cristo Rei.

Maria Alexandrina Bon, 75 anos, velada na Capela Municipal de Cambira. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Cambira.

Alaerte Martins de Souza, 66 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 15h no Cemitério da Saudade.

Maria Castorina de Pontes, 85 anos, velada na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Cristo Rei.



Reinaldo Gualberto Pereira, 68 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 13h no Cemitério Portal do Céu.

Francisco Ferreira, 93 anos, velado na Capela Municipal de Jandaia do Sul. O sepultamento acontece no Cemitério de Jandaia do Sul; horário não divulgado.

Manoel Ferreira, 66 anos, velado na Capela Mortuária de Kaloré. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério de Kaloré.



Sebastião Lino Gonçalves, 75 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério Portal do Céu.

