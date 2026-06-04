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OBITUÁRIO

Veja o sepultamento que ocorre em Apucarana nesta quinta-feira (04)

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.06.2026, 07:33:57 Editado em 04.06.2026, 07:33:52
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Veja o sepultamento que ocorre em Apucarana nesta quinta-feira (04)
Autor Apucarana registra um sepultamento na manhã desta quinta (04) - Foto: TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA

Idade: 61 anos

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Falecida em 02/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 04/06/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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Apucarana Aserfa Falecimentos Obituário sepultamentos serviços funerários
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