Veja o sepultamento que ocorre em Apucarana nesta quinta-feira (04)

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA

Idade: 61 anos

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Falecida em 02/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 04/06/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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