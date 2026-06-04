Veja o sepultamento que ocorre em Apucarana nesta quinta-feira (04)
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 04.06.2026, 07:33:57 Editado em 04.06.2026, 07:33:52
Apucarana registra um sepultamento na manhã desta quinta (04) - Foto: TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA
Idade: 61 anos
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Falecida em 02/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 04/06/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
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