Veja o resultado da Lotomania concurso 2982 desta quarta-feira (30)

O valor do prêmio sorteado no concurso de hoje é de R$ 6,7 milhões; confira

A Lotomania concurso 2982 sorteia o prêmio de R$ 6,7 milhões nesta quarta-feira (30). Os números da Lotomania são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) em dias de segunda, quarta e sexta-feira a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. Com acompanhamento em tempo real pelo TNOnline, o sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Confira os números sorteados: 07 - 08 - 13 - 16 - 27 - 32 - 33 - 57 - 59 - 61 - 64 - 72 - 77 = 80 - 91 - 95 - 98

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Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.