Veja o que abre e o que fecha no feriado de 15 de novembro

O funcionamento de serviços e do comércio em Apucarana, será alterado nesta quarta-feira (15), por conta do feriado.

O funcionamento de serviços e do comércio em Apucarana, no norte do Paraná, será alterado nesta quarta-feira (15), por conta do feriado da Proclamação da República. Veja abaixo.

continua após publicidade

Vale destacar que, na terça-feira (14), os serviços públicos e bancos funcionam normalmente.

Administração Pública

Não haverá expediente na prefeitura nesta quarta feriado, e reabre na quinta e sexta. No entanto, setores essenciais, como Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e transporte coletivo urbano, continuarão funcionando.

continua após publicidade

Os horários dos ônibus da Viação Apucarana Ltda (VAL), por exemplo, seguem o esquema de domingo. Para conferir os horários acesse o site da empresa.

Comércio

O comércio de rua estará fechado neste feriado e retornará no horário normal na quinta-feira (16), das 9 às 18h. No sábado (18), as lojas funcionarão das 9h às 13h.

Shopping

Já o Shopping Centronorte atenderá em horário especial, das 13h às 19h, e a praça de alimentação funcionará das 11h30 às 22h neste feriado.

continua após publicidade

Supermercados

Os principais supermercados da cidade também atendem nesta quarta-feira (15) no mesmo horário de domingo, das 8 horas até as 20 horas.

Bancos

Não haverá atendimento nas agências bancárias no dia 15 de novembro, conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Os caixas eletrônicos funcionam normalmente, assim como o internet banking. As contas com vencimento no dia 15 podem ser pagas no próximo dia útil sem cobrança de juros ou multas.

Siga o TNOnline no Google News