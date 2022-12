Veja o que abre e fecha no fim de semana do Natal em Apucarana

Da Redação

Veja o que abre e fecha

As festas de final de ano alteram os horários de atendimentos em vários setores, como bancos, repartições públicas, mercados, entre outros. Em Apucarana, a prefeitura da cidade estará fechada nesta sexta-feira, 23, a partir do meio dia, retornando às atividades normalmente na segunda-feira, 26. Na próxima sexta-feira, dia 30, o expediente também será encerrado ao meio dia.

Saúde

Os serviços essenciais de saúde: SAMU, UPA e Farmácia 24 horas- seguem com atendimento normal, todos os dias. As Unidades Básicas atendem normalmente entre segunda e quinta-feira da próxima semana. Na sexta-feira (30) estarão fechadas.

Segundo a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) haverá horário diferenciado de funcionamento do Centro de Saúde Infantil Sonho de Criança. Nesta sexta-feira, o atendimento será entre 7h e meio dia. E no dia 30 de dezembro fica fechado o dia todo.

Até o dia 29 de dezembro o horário de fechamento que normalmente se estende até as 22 horas, será antecipado para as 18 horas. Lembrando que aos sábados e domingos o Centro Infantil sempre permanece fechado.

Horários de atendimento de dezembro:

Dia 23 – Entre 7 e 12 horas

Dias 26, 27, 28 e 29 – Entre 7 horas e 18 horas

Dia 30 – Fechado

Sábados e domingos – Fechado

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban), informa que nesta sexta-feira, 23 de dezembro, as agências bancárias terão expediente normal tanto para atendimento ao público quanto para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes. No dia 30 de dezembro (sexta-feira), não haverá expediente bancário e as agências não abrem para atendimento ao público.

No dia 2 de janeiro (segunda-feira), os bancos voltam ao expediente normal de atendimento ao público.

Durante os feriados, a população poderá utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.

Supermercados

Em Apucarana, os supermercados atendem desta sexta-feira até as 22h e no sábado, 24, até às 20h. No domingo, dia 25, os supermercados estarão fechados.

Comércio

Nesta sexta-feira é o último dia que o comércio em Apucarana permanece aberto até as 22h. Neste sábado, 24, as lojas estarão atendendo até as 18h. Na segunda-feira, 26, o comércio volta a atender em horário normal, das 9h às 18h.

O shopping Centronorte estará atendendo neste sábado, 24, das 10h às 18h. No domingo, 25, estará fechado, tanto as lojas como a praça de alimentação.

Coleta de lixo



A Costa Oeste informou que a coleta de lixo segue em Apucarana normalmente, sem alterações.

Já a Cocap, informou que o recolhimento de recicláveis estará suspenso nesta sexta-feira, 23, no sábado 24 e na segunda-feira, 26. A partir de terça-feira, 27, o trabalho retorna normalmente.

Feira livre

A Feira livre de Apucarana será realizada neste sábado, 24, das 7h ao meio dia, no Espaço das Feiras. No domingo, 25, não haverá feira.

