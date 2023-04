Veja o que abre e fecha no feriado desta sexta-feira, em Apucarana

Da Redação

Feriado altera horário de funcionamento das repartições

Diversos serviços e repartições públicas têm horários de funcionamento alterados por conta do feriado da Sexta-Feira Santa (07). Confira o que abre e fecha e como ficam os atendimentos em Apucarana.

Prefeitura

Serviços públicos como prefeitura e secretarias municipais estarão fechados na Sexta-Feira Santa (07), retornando o atendimento normalmente na segunda-feira (10).

Os serviços essenciais como Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e farmácia 24 horas permanecem abertos.

Coleta

A coleta de lixo também será realizada normalmente, segundo a empresa responsável pelo serviço.

Agências bancárias

Os bancos não funcionarão no feriado da Sexta-Feira Santa, retornando na segunda-feira.

Transporte coletivo

O transporte coletivo trabalha com horários reduzidos, como ocorre geralmente aos domingos.

Supermercados

Supermercados atendem no feriado de sexta-feira, no sábado e no domingo de páscoa, das 8h às 20h.

Comércio

O comércio de Apucarana estará fechado nesta sexta-feira. No sábado, 08, as lojas vão atender das 9h às 18h.

O Shopping Centronorte estará com as lojas fechadas, mas a praça de alimentação e lazer estará funcionando em horário normal. No sábado e no domingo de páscoa, o shopping funciona normalmente.

