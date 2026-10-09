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MUDANÇA

Veja o que abre e fecha em Apucarana no fim de semana e feriado de Nossa Senhora Aparecida

Estabelecimentos funcionam em horários diferentes nos próximos dias

Escrito por Da Redação
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Veja o que abre e fecha em Apucarana no fim de semana e feriado de Nossa Senhora Aparecida
Autor Comércio funciona nesta sexta-feira e sábado - Foto: Arquivo/ TNOnline

O feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na próxima segunda-feira (12), vai alterar o funcionamento de repartições públicas, comércio e outros estabelecimentos de Apucarana. A data também marca o Dia das Crianças. Confira abaixo o que vai abrir e fechar entre esta sexta-feira (9) e o feriado.

Comércio

O comércio de Apucarana funciona nesta sexta-feira (9), das 9h às 22h. No sábado (10), as lojas abrem das 9h às 18h. Já na segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, o comércio estará fechado.

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Supermercados

Os supermercados de Apucarana terão funcionamento normal durante o fim de semana e na segunda-feira (12).

Shopping

O Shopping Centronorte terá funcionamento normal nesta sexta-feira (9) e no sábado (10).

Na segunda-feira (12), feriado, as lojas funcionarão das 13h às 20h. Já a praça de alimentação estará aberta das 11h30 às 22h.

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Bancos

As agências bancárias não terão atendimento presencial ao público na segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Como alternativa, os clientes poderão utilizar aplicativos, internet banking, caixas eletrônicos, atendimento telefônico e correspondentes para consultar saldos, extratos, fazer transferências e realizar outros serviços disponíveis.

Prefeitura

A Prefeitura de Apucarana ficará fechada de sábado (10) até segunda-feira (12) e reabre na terça-feira (13).

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Educação

As escolas municipais e os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) não funcionarão na segunda-feira (12) e terça-feira (13). As atividades serão retomadas na quarta-feira (14).

Saúde

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) funciona normalmente durante o feriado, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo telefone 192.

Órgãos estaduais

AGÊNCIAS DO TRABALHADOR – As Agências do Trabalhador estarão fechadas na segunda-feira (12). Em algumas cidades, haverá alterações também na terça (13) e quarta (14). Em Maringá e Sabáudia, também não abrem na terça-feira (13) por antecipação o Dia do Servidor público, celebrado em 28 de outubro. Em Sarandi, a unidade não funciona na terça e na quarta (14) devido ao aniversário do município.

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COLÉGIOS ESTADUAIS – Os Colégios Estaduais do Paraná não terão aulas na segunda-feira (12), em função do feriado nacional, e na terça (13), devido à antecipação da comemoração do Dia do Professor. A Secretaria de Estado da Educação (SEED), em Curitiba, fecha apenas na segunda.

COPEL – As agências de atendimento presencial da Copel estarão fechadas na segunda-feira. O consumidor pode entrar em contato com a companhia 24 horas por dia por meio do site, aplicativo para celulares, WhatsApp (41 3013-8973) ou pela linha direta (0800 51 00 116). Também estará ativo no feriado o número (0800 643-7676) do Copel Agro, serviço exclusivo de atendimento personalizado a produtores rurais da cadeia de proteína e fumicultores.

DETRAN – Todas as unidades do Detran-PR fecham na segunda-feira com o retorno do expediente na terça. Durante o feriado, o cidadão poderá acessar mais de 80 serviços oferecidos on-line no site do Detran ou no aplicativo Detran Inteligente.

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FARMÁCIAS DO PARANÁ – As unidades das Farmácias do Paraná nas 22 Regionais de Saúde estarão fechadas na segunda-feira e retomam o atendimento na terça.

FOMENTO PARANÁ – A agência da Fomento Paraná fecha na segunda, com o retorno do expediente na terça-feira.

HOSPITAIS PÚBLICOS – Funcionamento normal todos os dias.

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HEMEPAR – As unidades da rede do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), presentes nas 22 Regionais de Saúde do Estado, fecham na segunda-feira e retomam o atendimento a doadores de sangue na terça.

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO – Não haverá atendimento na segunda-feira nos postos de identificação de todo o Estado. O expediente será retomado normalmente na terça-feira.

OUVIDORIA – Não haverá atendimento presencial na segunda-feira. O cidadão poderá registrar sua manifestação na Ouvidoria por meio do Whatsapp (41) 3883-4014 ou formulário online. A Ouvidoria recebe solicitações, reclamações, denúncias, sugestões, elogios e pedidos a partir da Lei de Acesso à Informação.

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POUPATEMPO PARANÁ – Todas as unidades do Poupatempo fecham na segunda-feira e reabrem na terça.

POLÍCIA CIVIL – As Centrais de Flagrante atuarão em plantão ininterrupto. As demais delegacias funcionarão em esquema de sobreaviso e plantão de acordo com a demanda de cada comarca.

PROCON-PR – O órgão não terá expediente na segunda e reabre na terça. Durante o feriado, os consumidores podem acessar os serviços de maneira virtual, pelo site do Procon-PR e na plataforma consumidor.gov.br

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RECEITA ESTADUAL – As delegacias e agências da Receita Estadual não abrem na segunda-feira. O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) funciona normalmente a partir de terça-feira, das 7h às 19h, pelos números (41) 3200-5009 (Curitiba e Região) e 0800-041-1528 (demais localidades).

SANEPAR – Todas as Centrais de Relacionamento da Sanepar fecham na segunda-feira. Os clientes que precisarem de atendimento devem entrar em contato com a companhia pelo telefone 0800 200 0115, WhatsApp (41) 99544-0115, e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br, site ou Aplicativo Sanepar Mobile. Todos os canais funcionam 24 horas por dia.

TRANSPORTE METROPOLITANO – Na segunda-feira a operação das linhas de ônibus das cidades da Região Metropolitana de Curitiba seguirá a programação de domingo, com exceção de Itaperuçu e Rio Branco do Sul, que operam com a escala de sábado. A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) orienta que os usuários verifiquem os horários com antecedência. A programação completa do Transporte Metropolitano pode ser consultada no site da Amep.

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