Veja o que abre e fecha em Apucarana no fim de semana e feriado

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Comércio de rua e bancos fecham na segunda-feira, enquanto supermercados, shopping e eventos funcionam em horários especiais

O feriado da Independência do Brasil, celebrado na próxima segunda-feira (7), vai alterar o funcionamento de serviços públicos, bancos e parte do comércio em Apucarana. Enquanto repartições públicas, agências bancárias e lojas do comércio de rua estarão fechadas, supermercados e o shopping funcionarão em horários especiais. A cidade também terá o tradicional desfile cívico e eventos de compras como opções para quem pretende aproveitar o feriado.

- LEIA MAIS: Festoque começa em Apucarana com expectativa de público recorde ao longo de 5 dias

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Prefeitura e serviços públicos

A Prefeitura de Apucarana e os demais órgãos públicos municipais não terão atendimento na segunda-feira (7). Os serviços administrativos serão retomados normalmente na terça-feira (8).

Os serviços considerados essenciais, incluindo os atendimentos de urgência e emergência na área da saúde, serão mantidos durante o feriado, em regime de plantão.

Bancos

As agências bancárias também estarão fechadas na segunda-feira (7). O atendimento presencial será retomado normalmente na terça-feira (8).

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Comércio de rua

O comércio tradicional de Apucarana não funcionará na segunda-feira, em razão do feriado nacional.

Segundo Aida Assunção, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), as lojas funcionam normalmente no sábado (5), das 9h às 18h, mas fecham na segunda-feira. “Esse fim de semana, especialmente, temos a Festoque e o Shopping Estoque, que estarão em plena atividade”, explicou Aida.

Supermercados

Os supermercados funcionarão na segunda-feira (7), das 8h às 20h.

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No sábado e no domingo, o funcionamento segue os horários habituais de cada estabelecimento.

Shopping

O shopping de Apucarana também funcionará na segunda-feira, seguindo o horário praticado aos fins de semana.

Já o Shopping Estoque terá programação específica para o feriado. De acordo com a divulgação do evento, nesta sexta-feira (4) e no sábado (5), o atendimento será das 10h às 22h. No domingo (6), das 13h às 19h. Na segunda-feira (7), feriado, o funcionamento será das 13h às 22h.

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Festoque

A Festoque 2026 será realizada na Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (ACEA), na Avenida Jaboti. O evento terá entrada e estacionamento gratuitos e estará entre as opções de programação para o feriado.

A Festoque e o Shopping Estoque são atrações diferentes e estarão em atividade durante o período.

Desfile de 7 de Setembro

Uma das principais atividades do feriado será o tradicional desfile cívico de 7 de Setembro, que neste ano marca os 204 anos da Independência do Brasil.

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A programação começa às 8h30, com concentração dos participantes na Avenida Curitiba, na altura do Supermercado Amigão. A dispersão está prevista para a região das Casas Pernambucanas.

O desfile reunirá escolas, fanfarras e entidades civis. Também haverá participação de forças de segurança, como Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros, além do Exército Brasileiro.

O que abre e fecha na segunda-feira (7)

Fechados:

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• Prefeitura e órgãos públicos municipais;

• Agências bancárias;

• Comércio tradicional de rua.

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Funcionam:

• Serviços de urgência e emergência;

• Supermercados, das 8h às 20h;

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• Shopping, em horário de fim de semana;

• Festoque 2026;

• Shopping Estoque, das 13h às 22h.

O atendimento dos órgãos públicos e das agências bancárias será retomado normalmente na terça-feira (8).