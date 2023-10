Veja o que abre e fecha em Apucarana no feriado desta quinta (12)

O funcionamento de serviços e do comércio em Apucarana (PR) será alterado nesta quinta-feira (12), Dia de Nossa Senhora Aparecida, por conta do feriado. Veja abaixo

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Não haverá expediente na quinta e também na sexta-feira (ponto facultativo) na Prefeitura. No entanto, setores essenciais, como saúde e transporte coletivo urbano, continuarão funcionando.



Os horários dos ônibus da Viação Apucarana Ltda (VAL), por exemplo, seguem o esquema de domingo. Para conferir os horários acesse o site da empresa.

COMÉRCIO

O comércio de rua estará fechado neste feriado e retornará no horário normal na sexta-feira (13), das 9 às 18h. No sábado (14), as lojas funcionarão em horário estendido, das 9h às 18h, por ser o segundo sábado do mês.

SHOPPING

Já o Shopping Centronorte atenderá em horário normal, das 10h às 22h, neste feriado.

SUPERMERCADOS

Os principais supermercados da cidade também atendem nesta quinta-feira (12) no mesmo horário de domingo, das 8 horas até as 20 horas.

BANCOS

As agências fecham no feriado e vão atender das 10h às 15h na sexta-feira (13).

