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Veja o que abre e fecha em Apucarana no feriado de Corpus Christi

Quinta-feira terá mudanças no funcionamento de repartições públicas e estabelecimentos comerciais do município

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.06.2026, 09:34:59 Editado em 03.06.2026, 09:55:27
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Veja o que abre e fecha em Apucarana no feriado de Corpus Christi
Autor Comércio fecha na quinta, mas funciona na sexta-feira e sábado - Foto: TNOnline

O feriado de Corpus Christi vai gerar mudanças no funcionamento de repartições públicas e estabelecimentos comerciais de Apucarana (PR) nesta quinta-feira (04). Veja abaixo o que vai abrir ou fechar neste feriado.

Comércio

O comércio de Apucarana fecha nesta quinta-feira (04), mas funciona na sexta-feira (05), em horário normal, e no sábado, das 9h às 18h;

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Supermercados

Os supermercados funcionam normalmente nestes dias de feriadão;

Shopping

O Shopping Centronorte informou que as lojas estarão abertas na quinta-feira (04), das 13h às 19h. Já o horário da Praça de Alimentação será das 11h30 às 22h. No restante dos dias, segue o horário de funcionamento de sempre;

Educação

As escolas municipais e os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIS) não funcionarão no Feriado de Corpus Christi, retornando na segunda-feira (08);

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Saúde

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) funciona normalmente, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo telefone 192 e o PAI (Pronto Atendimento Infantil);

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão fechadas, reabrindo na segunda-feira (08);

A UBS Romeu Milani e a Farmácia 24 horas atendem normalmente de quinta-feira (03) a domingo (07);

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Prefeitura

A Prefeitura Municipal de Apucarana não irá funcionar neste feriadão, voltando aos atendimentos na segunda-feira (08).

Órgãos estaduais

AGÊNCIAS DO TRABALHADOR – As Agências do Trabalhador não têm expediente na quinta-feira (4) e a abertura na sexta-feira (5) depende do município onde a unidade está localizada.

COLÉGIOS ESTADUAIS E SEED – Não haverá aula nos colégios estaduais, nem atendimento na Secretaria de Educação (Seed), tanto na quinta-feira quanto na sexta-feira.

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COHAPAR – A sede e os escritórios regionais da Cohapar estarão fechados durante o feriado prolongado (quinta e sexta-feira). Serviços de emissão de 2ª via de faturas, cadastro em projetos habitacionais, consulta a empreendimentos por município e pedidos de emissão de escritura continuam disponíveis no site www.cohapar.pr.gov.br. Os atendimentos presenciais retornam na segunda-feira (8).

COPEL – O atendimento presencial estará indisponível na quinta-feira em todo o Estado. Na sexta-feira, todas as unidades abrirão normalmente. No feriado, é possível acessar serviços diversos pelo atendimento online: por meio do aplicativo da Copel; agência virtual; telefone (0800 51 00 116) e WhatsApp (41 3013-8973).

DETRAN – As centrais de atendimento do Detran estarão fechadas durante todo o feriado prolongado. É possível buscar os serviços de modo virtual, pelo site ou pelo aplicativo Detran Inteligente.

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FARMÁCIAS DO PARANÁ – Todas as unidades das Farmácias do Paraná estarão fechadas de quinta-feira a domingo (4 a 7).

HOSPITAIS PÚBLICOS – Funcionamento normal.

HEMEPAR – O funcionamento das unidades do Hemepar durante o feriado irá variar de acordo com o município.

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INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO – Não haverá atendimento entre quinta e sexta-feira. O expediente será retomado normalmente na segunda-feira (8).

JUCEPAR – Fechado na quinta-feira e sexta-feira. Retoma as atividades na segunda-feira (8). Durante o período, o sistema Empresa Fácil permanecerá disponível.

OUVIDORIA GERAL – O cidadão pode registrar sua manifestação na Ouvidoria pelo WhatsApp (41) 3883-4014 ou pelo formulário online, que pode ser acessado pela página da Controladoria-Geral do Estado ou pelas páginas de órgãos e entidades do Governo do Estado. A Ouvidoria recebe solicitações, reclamações, denúncias, sugestões, elogios e pedidos através da Lei de Acesso à Informação.

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POLÍCIA CIVIL – As Centrais de Flagrante atuarão em plantão ininterrupto. As demais delegacias funcionarão em esquema de sobreaviso e plantão de acordo com a demanda de cada comarca.

POUPATEMPO PARANÁ – As unidades do Poupatempo Paraná estarão fechadas na quinta-feira e funcionarão normalmente na sexta-feira.

PROCON – O Procon-PR não terá expediente ao público durante o feriado (quinta e sexta-feira), mas os consumidores podem acessar os serviços de maneira virtual, pelo site do Procon-PR e na plataforma consumidor.gov.br.

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RECEITA ESTADUAL – As delegacias e agências da Receita Estadual estarão fechadas para atendimento presencial na quinta e sexta-feira. Na sexta-feira (5), estará disponível o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), das 7h às 19h, pelos números (41) 3200-5009 (Curitiba e Região) e 0800-041-1528 (demais localidades).

SANEPAR – Todas as Centrais de Relacionamento estarão fechadas apenas na quinta-feira, reabrindo na sexta-feira. Serviços emergenciais como religação de água, consertos de vazamentos de água e esgoto e verificação de falta d’água seguirão em funcionamento.

Clientes podem solicitar serviços nos canais online durante o feriado: WhatsApp (41 99544-0115); telefone (0800 200 0115); e-mail (atendimentoaocliente@sanepar.com.br); site e aplicativo Minha Sanepar para Android e IOS.


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Corpus Christi Apucarana Educação Apucarana Feriado público Funcionamento Comércio saúde Apucarana Serviços públicos feriado
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