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FERIADO NACIONAL

Veja o que abre e fecha em Apucarana no Dia do Trabalhador

Estabelecimentos funcionam em horários diferentes nesta sexta-feira (1º)

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 07:30:44 Editado em 30.04.2026, 08:12:05
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Veja o que abre e fecha em Apucarana no Dia do Trabalhador
Autor Comércio não estará funcionando no dia 1º de maio - Foto: Lis Kato/TNOnline

O feriado do Dia do Trabalhador vai gerar mudanças no funcionamento de repartições públicas e estabelecimentos comerciais de Apucarana (PR) nesta sexta-feira (1º). Veja abaixo o que vai abrir ou fechar neste feriado.

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Comércio

O comércio de Apucarana fecha nesta sexta-feira (1º), mas funciona no sábado (02), das 9 às 18 horas;

Supermercados

Os supermercados também não funcionam neste feriado, mas retornam ao atendimento no dia seguinte, sábado (02);

Shopping

O Shopping Centronorte informou que as lojas estarão fechadas na sexta-feira (1º), mas a Praça de Alimentação funciona normalmente, das 11h30 às 22h;

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Bancos

Os bancos não funcionam nesta sexta-feira (1º), retomando os atendimentos apenas na segunda-feira (04);

Prefeitura Municipal

A Prefeitura Municipal de Apucarana ficará fechada de sexta-feira (1º) a domingo (03) e reabre na segunda-feira (04);

Educação

As escolas municipais e os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) não funcionarão no Dia do Trabalhador, retornando na segunda-feira (04);

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Saúde

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) funciona normalmente, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo telefone 192;

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) vão fechar de sexta-feira (1º) a domingo (03), reabrindo na segunda-feira (04).

A UBS Romeu Milani e a Farmácia 24 horas atendem normalmente de sexta-feira (1º) a domingo (03).

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Já o Pronto Atendimento Infantil (Pai) funciona todos os dias do feriadão, das 07h às 22h;

Fórum Eleitoral

O Fórum Eleitoral do município vai funcionar em regime de plantão nesta sexta-feira (1º), no sábado (2) e no domingo (3), das 9h às 17h.

Órgãos estaduais

COLÉGIOS ESTADUAIS E SEED – Não haverá aula nos colégios estaduais na sexta-feira (1º). As atividades voltam ao normal na próxima segunda-feira (4);

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COHAPAR – A sede e os escritórios regionais da Cohapar estarão fechados na sexta-feira. Serviços de emissão de 2ª via de faturas, cadastro em projetos habitacionais, consulta a empreendimentos por município e pedidos de emissão de escritura continuam disponíveis no site www.cohapar.pr.gov.br. Os atendimentos presenciais retornam na segunda-feira;

COPEL – Os locais de atendimento presencial estarão fechados de sexta-feira a domingo. No entanto, é possível acessar serviços diversos pelo atendimento online: por meio do aplicativo da Copel; agência virtual; telefone (0800 51 00 116) e WhatsApp (41 3013-8973);

DETRAN – As centrais de atendimento do Detran estarão fechadas no feriado, com reabertura em horário normal (8h às 17h) na segunda-feira;

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FARMÁCIAS DO PARANÁ – As unidades das Farmácias do Paraná nas 22 Regionais de Saúde estarão fechadas de sexta-feira a domingo, voltando a atender em horário normal na segunda-feira;

HOSPITAIS PÚBLICOS – Funcionamento normal;

HEMEPAR – Todas as unidades estarão fechadas na sexta-feira. No sábado, funcionarão as unidades de Curitiba, Cascavel, Maringá e Londrina, em horário normal, além de Foz do Iguaçu, que terá atendimento das 7h30 às 12h. As outras unidades da Rede Hemepar estarão fechadas sexta e sábado;

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POLÍCIA CIVIL – As Centrais de Flagrante atuarão em plantão ininterrupto. As demais delegacias funcionarão em esquema de sobreaviso e plantão de acordo com a demanda de cada comarca;

POUPATEMPO PARANÁ – As unidades do Poupatempo Paraná estarão fechadas na sexta-feira, retomando as atividades na segunda-feira;

PROCON – O Procon-PR não terá expediente ao público durante o feriado, mas os consumidores podem acessar os serviços de maneira virtual, pelo site do Procon-PR e na plataforma consumidor.gov.br;

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RECEITA ESTADUAL – As delegacias e agências da Receita Estadual estarão fechadas na sexta-feira. Também não haverá atendimento por meio do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC);

SANEPAR – Todas as Centrais de Atendimento estarão fechadas na sexta-feira, mas serviços emergenciais como religação de água, consertos de vazamentos de água e esgoto e verificação de falta d’água seguirão em funcionamento.

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Dia do Trabalhador feriado Funcionamento Comércio saúde Apucarana Serviços públicos Supermercados e Shoppings
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