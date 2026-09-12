Veja o momento em que motociclista morre ao colidir com carro em Apucarana
Samu e Siate foram acionados para atender a ocorrência, mas o motociclista já estava em óbito
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As câmeras de monitoramento de um estabelecimento flagraram o momento que uma motocicleta Honda Titan 150 colide com uma Chevrolet Tracker, causando a morte do motociclista, na manhã deste sábado (12), na Avenida Governador Roberto da Silveira, em Apucarana (PR).
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As imagens mostram a forte batida entre os veículos. Com o impacto, o motociclista chegou a ser arremessado por cima do carro e depois cai em meio à via. Equipes do Samu, Siate do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência, mas o motociclista já estava em óbito. A vítima ainda não foi identificada. O motorista da Tracker, que estava sozinho no veículo, não ficou ferido.
O local foi isolado e o trânsito segue parcial na área do acidente. A Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana e a Polícia Militar (PM) estão presentes na ocorrência para prestar apoio.
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A Polícia Científica foi acionada para recolher o corpo da vítima, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana. A causa do acidente será investigada.