Veja o horário de funcionamento do comércio e supermercados

As festas de final de ano alteram os horários de atendimentos em vários setores.

As festas de final de ano alteram os horários de atendimentos em vários setores, como bancos, repartições públicas, mercados, entre outros. Em Apucarana, a prefeitura da cidade estará fechada nesta sexta-feira, 23, a partir do meio dia, retornando às atividades normalmente na segunda-feira, 26. Na próxima sexta-feira, dia 30, o expediente também será encerrado ao meio dia.

Saúde

Os serviços essenciais de saúde: SAMU, UPA e Farmácia 24 horas- seguem com atendimento normal, todos os dias. As Unidades Básicas atendem normalmente entre segunda e quinta-feira da próxima semana. Na sexta-feira (30) estarão fechadas.

Segundo a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) haverá horário diferenciado de funcionamento do Centro de Saúde Infantil Sonho de Criança. Nesta sexta-feira, o atendimento será entre 7h e meio dia. E no dia 30 de dezembro fica fechado o dia todo.

Até o dia 29 de dezembro o horário de fechamento que normalmente se estende até as 22 horas, será antecipado para as 18 horas. Lembrando que aos sábados e domingos o Centro Infantil sempre permanece fechado.

Horários de atendimento de dezembro:

Dia 23 – Entre 7 e 12 horas

Dias 26, 27, 28 e 29 – Entre 7 horas e 18 horas

Dia 30 – Fechado

Sábados e domingos – Fechado

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban), informa que nesta sexta-feira, 23 de dezembro, as agências bancárias terão expediente normal tanto para atendimento ao público quanto para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes. No dia 30 de dezembro (sexta-feira), não haverá expediente bancário e as agências não abrem para atendimento ao público.

No dia 2 de janeiro (segunda-feira), os bancos voltam ao expediente normal de atendimento ao público.

Durante os feriados, a população poderá utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.

Supermercados

Em Apucarana, os supermercados atendem desta sexta-feira até as 22h e no sábado, 24, até às 20h. No domingo, dia 25, os supermercados estarão fechados.

Comércio

Nesta sexta-feira é o último dia que o comércio em Apucarana permanece aberto até as 22h. Neste sábado, 24, as lojas estarão atendendo até as 18h. Na segunda-feira, 26, o comércio volta a atender em horário normal, das 9h às 18h.

O shopping Centronorte estará atendendo neste sábado, 24, das 10h às 18h. No domingo, 25, estará fechado, tanto as lojas como a praça de alimentação.

Coleta de lixo

A Costa Oeste informou que a coleta de lixo segue em Apucarana normalmente, sem alterações.

Já a Cocap, informou que o recolhimento de recicláveis estará suspenso nesta sexta-feira, 23, no sábado 24 e na segunda-feira, 26. A partir de terça-feira, 27, o trabalho retorna normalmente.

Feira livre

A Feira livre de Apucarana será realizada neste sábado, 24, das 7h ao meio dia, no Espaço das Feiras. No domingo, 25, não haverá feira.

