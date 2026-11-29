Veja o flagra do momento em que Fiorino atinge bitrem na BR-376 em Apucarana
Imagens mostram veículo desviando de outro carro na pista e atingindo lateral na carreta próximo ao Pirapó
Reprodução
As câmeras de segurança instaladas na carreta bitrem que foi atingida por um Fiorino na tarde deste domingo (29) flagraram o momento exato do acidente, que ocorreu na BR-376, próximo ao Distrito do Pirapó em Apucarana (PR).
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As imagens mostram quando o utilitário seguia atrás de um Chevrolet Vectra, que muda repentinamente de písta, fazendo com que o condutor do Fiorino perdesse o controle da direção, vindo a atingir violentamente a carreta que estava estacionada.
Dois homens ocupavam o utilitário e seguiam para um velório, onde fariam a entrega de uma coroa de flores. Ninguém ficou ferido.
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Com o impacto, a Fiorino atingiu o rodado do caminhão. Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Motiva foram acionadas para atender à ocorrência.
A pista no sentido a Maringá ficou parcialmente bloqueada até a remoção do veículo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local e registrou a ocorrência.
As circunstâncias do acidente serão apuradas.