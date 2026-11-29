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Imagens mostram veículo desviando de outro carro na pista e atingindo lateral na carreta próximo ao Pirapó











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As câmeras de segurança instaladas na carreta bitrem que foi atingida por um Fiorino na tarde deste domingo (29) flagraram o momento exato do acidente, que ocorreu na BR-376, próximo ao Distrito do Pirapó em Apucarana (PR).

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As imagens mostram quando o utilitário seguia atrás de um Chevrolet Vectra, que muda repentinamente de písta, fazendo com que o condutor do Fiorino perdesse o controle da direção, vindo a atingir violentamente a carreta que estava estacionada.

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Foto: Reprodução Foto: Reprodução





Dois homens ocupavam o utilitário e seguiam para um velório, onde fariam a entrega de uma coroa de flores. Ninguém ficou ferido.

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Com o impacto, a Fiorino atingiu o rodado do caminhão. Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Motiva foram acionadas para atender à ocorrência.

A pista no sentido a Maringá ficou parcialmente bloqueada até a remoção do veículo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local e registrou a ocorrência.

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As circunstâncias do acidente serão apuradas.