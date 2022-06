Veja o documentário sobre história do boné em Apucarana

Da Redação

Com entrevistas de pioneiros do setor e imagens antigas, o documentário resgata a história de como a cidade se tornou a Capital do Boné

O documentário sobre os 50 anos do início da fabricação de bonés em Apucarana foi lançado nesta terça-feira (7) pelo Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale). O material, que está disponível no YouTube e tem quase 30 minutos de duração, também marca os 35 anos do Sivale.

Com entrevistas de pioneiros do setor e imagens antigas, o documentário resgata a história de como a cidade se tornou a Capital do Boné. As entrevistas do documentário foram gravadas em dezembro. Neste ano começou a busca por imagens antigas que pudessem ilustrar um pouco da história.

O setor de confecções, que começou com o boné há 50 anos, reúne atualmente 2,2 mil empresas que geram cerca de 10 mil empregos diretos e outros 10 mil indiretos. Mensalmente, segundo dados do Sivale, são confeccionados cerca de 4 milhões de bonés na cidade, metade da produção nacional. Hoje, o segmento reúne uma gama de empresas que vão além do produto final, com aviamentos, tecidos e serviços, sem contar as facções que atuam na informalidade.

Assista ao documentário:

