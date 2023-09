Veja como será o clima desta quinta-feira (21) em Apucarana

Na quinta-feira teremos pouca chuva no Paraná. O ar segue bastante aquecido no estado, com temperaturas que superam os 30°C em praticamente todas as regiões, mas os índices de instabilidade ficam mais baixos em comparação aos últimos dias. Apenas no centro-sul paranaense há possibilidade de chuvas rápidas e localizadas à tarde. No noroeste e norte pioneiro, as temperaturas ficam acima dos 35°C.

Em Apucarana, a quinta-feira será de sol marcando presença e deixando o dia aquecido, acompanhado de algumas nuvens no céu. A mínima será de 19°C e a máxima pode chegar aos 36°C, de acordo com o Simepar.

Diferentemente dos outros dias, não há previsão de chuva para a quinta, sendo assim, o sol tomará conta exclusivamente deste dia. E lembre-se de tomar água, mantenha-se hidratado!

