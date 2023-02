Veja como participar da campanha '15 anos dos Sonhos', em Apucarana

Da Redação

A primeira festa deve acontecer em abril

A festa de 15 anos é um momento importante para muitas garotas, principalmente por conta das tradições que envolvem essa comemoração. No entanto, nem todas as debutantes têm condições financeiras para pagar os detalhes que a festa envolve. Por isso, uma empresa de eventos de Apucarana criou a campanha '15 anos dos Sonhos' para que o desejo de brindar a data especial se torne realidade.

"Antes da pandemia já vínhamos programando abençoar essa aniversariante que não tem condições de arcar com uma festa. Porém, como o setor de eventos ficou bastante vulnerável, achamos melhor esperar o setor se reerguer. Agora, como as festas já voltaram ao normal, chegou a hora", comemora Crisleane Guimarães, proprietária da empresa Sonho e Art.

A primeira festa deve acontecer em abril. Para participar, segundo Crisleane, a jovem precisa enviar uma foto e escrever uma carta contando porque merece ganhar o evento. "Esse material deve ser encaminhado para o nosso Instagram. A partir daí, vamos analisar cada participante. Não é um concurso, é por merecimento mesmo", conta.

Conforme a empresária, a festa será completa para 30 a 50 convidados, com salão, decoração, buffet e fotos. "Será tudo preparado com muito amor. Gostaria de incentivar todas as meninas que sonham em comemorar a data especial para que mandem suas cartas e fotos para a gente. Estamos ansiosos", acrescenta. Mais informações com Crisleane pelo telefone (43) 9 9646-9928. Em breve, o regulamento também estará disponível no Instagram da empresa.

