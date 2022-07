Veja como ficou o 'Solarium', no Lar São Vicente de Paulo

Da Redação

Os moradores do Lar São Vicente de Paulo, de Apucarana, ganharam na sexta-feira (22), o 'Solarium''. O espaço externo, que tem vista para o Lago Jaboti, foi financiado pela Turma da Alegria - Ângela Stoppa. A inauguração contou com a presença de integrantes da turma, de religiosos, além de convidados.

A obra, de acordo com a arquiteta, soma quase 138 metros quadrados, com uma laje de concreto, cobertura com estrutura metálica e piso de porcelanato. O investimento arrecadado pelos amigos para a construção do local foi de R$ 100 mil.

Veja como ficou a área de lazer dentro do lar:

null - Vídeo por: tnonline

Por, Fernanda Neme.

