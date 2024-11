Veja como ficou o pátio de veículos no 10º BPM após incêndio

Cerca de 70 veículos que estavam no pátio do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Apucarana ficaram destruídos após um incêndio na tarde desta segunda-feira (28). Imagens feitas no local após a contenção das chamas mostram como alguns carros ficaram. Veja no decorrer da matéria.

continua após publicidade

📰 LEIA MAIS: Incêndio atinge pátio de veículos apreendidos no 10º BPM em Apucarana

Entre os automóveis que foram atingidos pelo fogo, dezenas foram completamente destruídos enquanto outros tiveram danos parciais. No total, o 10º BPM armazena em dois pátios aproximadamente 170 veículos, que pertencem ao Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR).

continua após publicidade





Foto por Detran-PR

De acordo com o capitão Thiago Federovicz, o incêndio não afetou outras estruturas do batalhão. "O prédio do batalhão não sofreu nenhum tipo de foco de incêndio. Ficou somente na parte de mata e nos veículos, que estão ali aguardando leilão", explicou.



A PM informou em nota que o incêndio foi visto por um policial militar que atua no setor de trânsito da unidade. Ele notou o foco de incêndio no pátio e acionou reforço. O combate começou pela polícia, com uso de extintores e baldes d'água, e terminou com o Corpo de Bombeiros.

continua após publicidade

Assista:

TNOnline TV

Siga o TNOnline no Google News