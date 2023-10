Veja como ficam as temperaturas para este sábado (28) em Apucarana

No sábado, dia 28 de outubro, os índices de instabilidade seguem bastante elevados sobre o Paraná. Novamente, são previstas pancadas de chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de descargas elétricas nas diversas regiões. As condições são favoráveis para tempestades ao longo do dia. Os maiores acumulados estão previstos para o interior do estado.

Destacando nossa querida Apucarana, o site do Simepar afirma que a mínima prevista será de 21°C e a temperatura máxima será de 26°C.

Ainda de acordo com o site meteorológico, haverá grandes chances de chover neste sábado, sendo 96% de probabilidade de ocorrência de chuva e 14mm distribuídos para o dia.

Entretanto, o ClimaTempo informa que serão ao todo 30mm de chuva podendo ocorrer a qualquer período do sábado.

